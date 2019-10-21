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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ сообщили о планах Трампа оставить около 200 спецназовцев в Сирии

04:13 21.10.2019 (обновлено: 06:10 21.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ*, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Газета пишет, что, если в этот раз Трамп согласится оставить пару сотен военных на востоке Сирии, это будет второй случай с начала года, когда он отменяет собственный приказ вывести практически все американские войска из Сирии.
По словам источника издания, президент США с прошлой недели раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев на северо-востоке Сирии для борьбы с терроризмом. Уточняется, что войска США, вероятно, будут находится вдоль границы с Ираком, за пределами зоны безопасности, о которой договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Тайип Эрдоган.
Как пишет газета, помимо основной цели - не допустить восстановления ИГ* в Сирии или соседнем Ираке - для США важно оказать курдам помощь в сохранении контроля над нефтяными месторождениями на востоке.
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Три представителя администрации президента и министерства обороны подтвердили, что высокопоставленные американские политики и командующие обсуждают такой план. Трамп, по данным газеты, сейчас колеблется между двумя решениями: достичь конечной цели и вернуть американских военных из Сирии домой, "закончив бесконечную войну", или убедиться, что сдерживание и ослабление ИГ* продолжается. Как отмечают чиновники, Трамп может заявить, что размещение небольшого контингента - разумный способ обеспечить безопасность в регионе и в США, не нарушая своего обещания.
В Белом доме, комментируя возможность оставить на востоке Сирии небольшое число военнослужащих, заявили, что это не смена политики, потому что основной целью вывода была защита людей.
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииМарк ЭсперМайк ПенсИсламское государствоДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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