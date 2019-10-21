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РИА Новости

В Чили число погибших в результате протестов выросло до десяти человек

04:05 21.10.2019 (обновлено: 13:25 21.10.2019)
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© AFP 2019 / Javier TorresДемонстрант на горящих баррикадах во время акций протеста в Чили
Демонстрант на горящих баррикадах во время акций протеста в Чили
© AFP 2019 / Javier Torres
САНТЬЯГО, 21 окт — РИА Новости. Десять человек погибли в результате протестов в Чили, большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, следует из заявления властей.
Ранее сообщалось о четырех жертвах — они пострадали от пожара в одном из супермаркетов.
"Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья", — сообщила мэр столичного региона Карла Рубилар. Этот магазин был ограблен в воскресенье вечером и позже загорелся.
Ранее еще в одном сгоревшем супермаркете погиб перуанец. Трое в ночь на воскресенье были найдены в другом магазине.
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
20 октября, 23:02РИА Новости
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Еще один молодой эквадорец погиб в городе Серена от пулевого ранения. Предполагается, что выстрел сделал военнослужащий, но власти пока не подтвердили эту информацию.
Поводом для протестов стало решение властей 6 октября повысить цены на проезд в метро на 30 песо (0,042 доллара). Мирные поначалу акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, начали жечь торговые центры и автобусы. Девятнадцатого октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника, был объявлен комендантский час.
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Протесты в ЧилиСантьяго (город)ЧилиВ мире
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