В Чили число погибших в результате протестов выросло до десяти человек

Демонстрант на горящих баррикадах во время акций протеста в Чили

САНТЬЯГО, 21 окт — РИА Новости. Десять человек погибли в результате протестов в Чили, большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, следует из заявления властей.

Ранее сообщалось о четырех жертвах — они пострадали от пожара в одном из супермаркетов.

"Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья", — сообщила мэр столичного региона Карла Рубилар. Этот магазин был ограблен в воскресенье вечером и позже загорелся.

Ранее еще в одном сгоревшем супермаркете погиб перуанец. Трое в ночь на воскресенье были найдены в другом магазине.

Еще один молодой эквадорец погиб в городе Серена от пулевого ранения. Предполагается, что выстрел сделал военнослужащий, но власти пока не подтвердили эту информацию.