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РИА Новости

На Японию надвигаются два новых тайфуна

03:44 21.10.2019 (обновлено: 06:59 21.10.2019)
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© REUTERS / KyodoПоследствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
© REUTERS / Kyodo
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Два новых тайфуна движутся к берегам Японии, где еще не завершена ликвидация последствий наводнений и оползней, вызванных проливными дождями от предыдущего. Такие данные публикует главное японское метеорологическое управление.
Двадцатый в этом сезоне тайфун "Нэогури", как ожидается, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября.
Скорость ветра в порывах достигнет 45 метров в секунду, в центре этого мощного тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).
Еще один тайфун "Буалой", 21-й по японской классификации, тоже идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра в порывах в зоне действия тайфуна может достигать 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
20 октября, 13:04Радио Sputnik
В Японии задействуют все силы для поиска пропавших после тайфуна "Хагибис"
На прошлой неделе на центральные района Японии обрушился сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун "Хагибис", сопровождавшийся ураганными ветрами и ливнями. Жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном, стали 79 человек, еще десять человек числятся пропавшими без вести, число пострадавших приблизилось к 400.
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Тайфун "Хагибис"Земля - РИА НаукаЯпонияТокиоВ мире
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