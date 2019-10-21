"Росатом" рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в преддверии 75-летия российской атомной отрасли обнародовала секретное поручение о создании советской атомной бомбы, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) в июне 1946 года.

Документы опубликованы на портале " История "Росатома ", в специальном разделе "Российской атомной отрасли — 75 лет". Среди них — поручение от первого руководителя атомной отрасли Бориса Ванникова директору КБ-11 Павлу Зернову о создании "под научным руководством Лаборатории № 2 реактивного двигателя "С" (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)".

© Фото : Росатом Поручение о создании советской атомной бомбы © Фото : Росатом Поручение о создании советской атомной бомбы

"Реактивным двигателем "С" тогда называли атомную бомбу, "тяжелым топливом" — оружейный плутоний, а "легким топливом" — оружейный уран. Помимо плана и сроков, Ванников в письме сообщил, что Совет министров "обязал И. В., П. М. и Ю. Б." ежемесячно докладывать о работах в КБ-11. Испытание атомного заряда для РДС-1 состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

КБ-11 было главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория № 2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне — Курчатовский институт).

От штаба советской атомной промышленности к "Росатому"

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.

В тот день председатель Госкомитета обороны Иосиф Сталин подписал указ о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета стал зампредседателя ГКО и Совета народных комиссаров СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия.

Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности — Первого главного управления при СНК. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников.