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РИА Новости

"Росатом" рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

03:32 21.10.2019 (обновлено: 12:38 21.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в преддверии 75-летия российской атомной отрасли обнародовала секретное поручение о создании советской атомной бомбы, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) в июне 1946 года.
Документы опубликованы на портале "История "Росатома", в специальном разделе "Российской атомной отрасли — 75 лет". Среди них — поручение от первого руководителя атомной отрасли Бориса Ванникова директору КБ-11 Павлу Зернову о создании "под научным руководством Лаборатории № 2 реактивного двигателя "С" (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)".
© Фото : РосатомПоручение о создании советской атомной бомбы
Поручение о создании советской атомной бомбы
© Фото : Росатом
Поручение о создании советской атомной бомбы
"Реактивным двигателем "С" тогда называли атомную бомбу, "тяжелым топливом" — оружейный плутоний, а "легким топливом" — оружейный уран. Помимо плана и сроков, Ванников в письме сообщил, что Совет министров "обязал И. В., П. М. и Ю. Б." ежемесячно докладывать о работах в КБ-11. Испытание атомного заряда для РДС-1 состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.
КБ-11 было главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория № 2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне — Курчатовский институт).
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От штаба советской атомной промышленности к "Росатому"

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.
В тот день председатель Госкомитета обороны Иосиф Сталин подписал указ о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета стал зампредседателя ГКО и Совета народных комиссаров СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия.
Тем же постановлением предусматривалось создание штаба советской атомной промышленности — Первого главного управления при СНК. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников.
Впоследствии ПГУ было преобразовано в Министерство среднего машиностроения СССР, позже его преемником стал Минатом. Сейчас всеми ядерными активами России управляет госкорпорация "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Лаврентий БерияКурчатовский институтИгорь КурчатовРосатомИосиф Сталин (Джугашвили)Общество
Популярные комментарии
Спасибо товарищам Сталину и Берии за наше Настоящее, какое бы оно ни было. Если бы не атомный проект, осуществлённый благодаря их воле и руководству, то страны уже давно не было бы.
21 октября, 06:58
Иван Иванов
1800000
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