Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", показал опрос

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию - "жертвы перестройки". По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).

Прозвучавшее из Госдумы предложение по введению льготной категории граждан - жертв перестройки - поддерживает 41% респондентов, против - 47%, 12% затруднилось ответить.

Чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к "жертвам перестройки" (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к "жертвам перестройки" (55%), опрошенные 45-59 лет ( 57%), мужчины (55%).