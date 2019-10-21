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РИА Новости

Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", показал опрос

03:26 21.10.2019 (обновлено: 12:13 21.10.2019)
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЮноша в футболке с надписью "Перестройка СССР"
Юноша в футболке с надписью Перестройка СССР
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Юноша в футболке с надписью "Перестройка СССР". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию - "жертвы перестройки". По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.
По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).
Прозвучавшее из Госдумы предложение по введению льготной категории граждан - жертв перестройки - поддерживает 41% респондентов, против - 47%, 12% затруднилось ответить.
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Опрос показал, как молодое поколение россиян воспринимает перестройку
Чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к "жертвам перестройки" (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к "жертвам перестройки" (55%), опрошенные 45-59 лет ( 57%), мужчины (55%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Исследование выявило отношение россиян к перестройке
1571957432
Обсудить 105
Борис Чернышов (депутат)ВЦИОМГосдума РФМаксим ТопилинРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
По моему мнению жертвами перестройки являются все нормальные люди России , которых горбатый продал оптом , как и всю страну !
21 октября, 05:57
aalisaasisa
14920300
Жертвами перестройки является Россия в целом и все остальные 14 республик с их населением. Для восстановления справедливости нужно судить Горбачева за организацию разрушения великой страны и демографическую катастрофу.
21 октября, 05:42
Владимир Ф. Быченков
13340101
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