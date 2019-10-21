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РИА Новости

Росатом раскрывает уникальные материалы об истории атомной отрасли России

03:23 21.10.2019 (обновлено: 03:24 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала публикацию уникальных рассекреченных архивных материалов об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году.
На интернете-портале "История Росатома" (это полнотекстовая многофункциональная информационная система по истории ядерной индустрии СССР и России) открылся специальный раздел "Российской атомной отрасли - 75 лет". Раздел содержит факсимиле (изображение) архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.
Среди вновь обнародованных документов - материалы о разработке и подготовке испытания первой советской атомной бомбы, о вопросах обеспечения первых предприятий атомной промышленности СССР, о кадровых вопросах, связанных с реализацией отечественного атомного проекта.
Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.
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В тот день председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета был назначен заместитель председателя ГКО и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия.
Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности - Первого главного управления при СНК СССР. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР - прославленный Минсредмаш. В российской истории его преемником являлся Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.
Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из около 400 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Росатома входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
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