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РИА Новости

Глава Боливии лидирует на президентских выборах с рекордно низкими 45,28%

03:22 21.10.2019 (обновлено: 03:31 21.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Боливийский лидер Эво Моралес набирает 45,28% на президентских выборах, впервые за долгое время не набирая достаточно для победы в первом туре, его ближайший соперник Карлос Меса получает 38,16%. Это следует из данных верховного избирательного суда по итогам обработки более 83% голосов.
Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.
На третьем месте с 8,77% голосов - евангелический пастор Чи Юн Чунг, которому аналитики ранее отводили лишь четвертое место. На четвертой строчке сенатор Оскар Ортис с 4,41%, далее губернатор департамента Ла-Пас Феликс Патси с 1,26%. Остальные кандидаты не набрали и 1% голосов.
На трех предыдущих выборах Моралес выигрывал с 54%, 64% и 61%. Моралес правит Боливией с 2006 года.
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