Глава Боливии лидирует на президентских выборах с рекордно низкими 45,28%

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Боливийский лидер Эво Моралес набирает 45,28% на президентских выборах, впервые за долгое время не набирая достаточно для победы в первом туре, его ближайший соперник Карлос Меса получает 38,16%. Это следует из данных верховного избирательного суда по итогам обработки более 83% голосов.

Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.

На третьем месте с 8,77% голосов - евангелический пастор Чи Юн Чунг, которому аналитики ранее отводили лишь четвертое место. На четвертой строчке сенатор Оскар Ортис с 4,41%, далее губернатор департамента Ла-Пас Феликс Патси с 1,26%. Остальные кандидаты не набрали и 1% голосов.