Опрос показал, как молодое поколение россиян воспринимает перестройку

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 60% россиян считают, что эпоха перестройки - середины 80-х - начала 90-х годов 20 века - принесла стране больше плохого, чем хорошего, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 61% респондентов полагает, что перестройка принесла больше плохого, противоположного мнения придерживаются 24%, еще 15% затруднялись ответить.

О том, что перестройка принесла больше хорошего, чаще всего говорят молодые люди от 18 до 24 лет - 57%, а реже - опрошенные 45-59 лет (15%) Большего плохого в этом историческом периоде в основном видят респонденты 45-59 лет - 75%, и только 31% россиян 18-24 лет.

Среди жителей городов-миллионников 59% видят больше плохого в перестройке, тогда как хорошее усматривают лишь 30% населения мегаполисов.

Почти половина россиян (49%) согласны с утверждением, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до начала перестройки. Не согласны с этим тезисом 42%. Еще 9% затруднились ответить.

Среди тех, кто разделяет утверждение о лучшем для страны будущем без перестройки, доминируют представители старших возрастных групп - от 45 до 59 лет (59%) и старше 60 лет (52%), а также жители сел (53%). Солидарны с ними и те, кто проживает в населенных пунктах численностью до 100 тысяч человек (53%).