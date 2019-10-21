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РИА Новости

Опрос показал, как молодое поколение россиян воспринимает перестройку

03:18 21.10.2019
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© РИА Новости / Цагарели / Перейти в фотобанкДемонстрация на улице города Тбилиси за ускорение процессов перестройки и расширение прав союзных республик. Грузинская ССР
Демонстрация на улице города Тбилиси за ускорение процессов перестройки и расширение прав союзных республик. Грузинская ССР
© РИА Новости / Цагарели
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Демонстрация на улице города Тбилиси за ускорение процессов перестройки и расширение прав союзных республик. Грузинская ССР. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 60% россиян считают, что эпоха перестройки - середины 80-х - начала 90-х годов 20 века - принесла стране больше плохого, чем хорошего, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, 61% респондентов полагает, что перестройка принесла больше плохого, противоположного мнения придерживаются 24%, еще 15% затруднялись ответить.
О том, что перестройка принесла больше хорошего, чаще всего говорят молодые люди от 18 до 24 лет - 57%, а реже - опрошенные 45-59 лет (15%) Большего плохого в этом историческом периоде в основном видят респонденты 45-59 лет - 75%, и только 31% россиян 18-24 лет.
Среди жителей городов-миллионников 59% видят больше плохого в перестройке, тогда как хорошее усматривают лишь 30% населения мегаполисов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Вчера, 03:12РИА Новости
Исследование выявило отношение россиян к перестройке
Почти половина россиян (49%) согласны с утверждением, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до начала перестройки. Не согласны с этим тезисом 42%. Еще 9% затруднились ответить.
Среди тех, кто разделяет утверждение о лучшем для страны будущем без перестройки, доминируют представители старших возрастных групп - от 45 до 59 лет (59%) и старше 60 лет (52%), а также жители сел (53%). Солидарны с ними и те, кто проживает в населенных пунктах численностью до 100 тысяч человек (53%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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