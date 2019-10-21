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РИА Новости

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент

03:31 21.10.2019 (обновлено: 13:26 21.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии Московского международного форума "Открытые инновации".
"Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида", — рассказал он.
"Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа", — добавил глава Роспатента.
По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство. "Очень важно, что есть организации, с которыми мы работаем постоянно. Это, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО "Татнефть", МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова. Эти организации подали более 60 патентных заявок. Один только Ульяновский ГАУ имени П. А. Столыпина подал более 60 заявок в 2019 году", — рассказал Ивлиев.
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии
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"В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком — средством индивидуализации компании и продукта. Это чрезвычайно отрадная тенденция", — рассказал глава Роспатента.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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Обсудить 29
ТехнологииГригорий ИвлиевРоспатентСколковоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Патентная деятельность всегда вызывала у меня отторжение. Этот гаечный ключ только подтверждает правильность моей позиции.
21 октября, 05:46
Владимир Ф. Быченков
12110017
Eugene Shilkin,а на каком основании ему должны бы отказать?Дно говоришь?Но мы же лечим таких как ты и не возмущаемся!)))
21 октября, 07:43
Дмитрий Владимирович
1760001
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