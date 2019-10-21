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РИА Новости
Культура

В России появится музей летающих ретросамолетов

03:13 21.10.2019
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© Фото из личного архива ОлехниковСамолет Dornier Do 27
Самолет Dornier Do 27
© Фото из личного архива Олехников
Самолет Dornier Do 27. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Музей летающих ретросамолетов появится в России, сообщила РИА Новости вице-президент российской федерации любителей авиации Ольга Олехник.
В музей войдут экспонаты из частной коллекции Олехник и ее мужа Дмитрия - супруги на протяжение 15 лет собирают ретросамолеты со всего мира и самостоятельно реставрируют их. Каждый самолет представляет культурную и историческую ценность и стоит на учете в министерстве культуры России. Сейчас в коллекции Олехников пять самолетов. Среди них на этапе восстановления - Aero-45 , выпущенный в 1950-х годах, Dornier Do 27 1959 года и Let-L200 Morava 1960 года выпуска.
"В Европе много авиамузеев. Пусть небольшие, но они есть. В России такая практика не распространена. Но главное, мы с мужем хотим, чтобы все экспонаты в нашем музее летали, потому что самолет не должен стоять", - сказала Олехник.
В планах у супругов также пополнить свою коллекцию самолетом Aero L-60 Brigadyr. Это малый самолет укороченного взлета и посадки, который производился в 1950х годах в Чехословакии.
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"Мы с мужем попробовали на нем полетать и влюбились в эту машину. Вот по такому принципу приобретается каждый наш самолет", - сказала собеседница.
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