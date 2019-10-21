Исследование выявило отношение россиян к перестройке

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследования, хорошо знают о событиях тех лет 47% россиян. Преимущественно это люди в возрасте от 45 до 59 лет (65% от опрошенных этой группы) и старше 60 лет (64% респондентов этого возраста).

Еще 48% утверждают, что о перестройке знают или слышали, однако без подробностей. К ним чаще всего относятся те, кому от 18 до 24 лет (68%), от 25 до 34 лет (72%) и от 35 до 44 лет (52%). Совсем ничего не знают о событиях перестройки 5% россиян, преимущественно 18-24-летняя молодежь (18%).

Основными результатами перестройки (респонденты могли дать до пяти вариантов ответа), как полагает 40% респондентов, стали нарастание хаоса и неразберихи в управлении страной. Еще 37% считают, что в результате перестройки люди стали неуверенны в завтрашнем дне.

По мнению 30% россиян, из-за перестройки углубился экономический кризис, 27% полагают, что снизилась обороноспособность страны, 26% отмечают кризис в национальных отношениях.

По 12% заявили, что расширились политические права и свободы, повысилась политическая активность людей и началось экономическое обновление страны. Еще 8% сообщили, что результатом перестройки стало укрепление международных позиций страны, 6% - национальное возрождение народов страны.