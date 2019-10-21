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РИА Новости
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Роскосмос потратит 8,7 миллиарда рублей на систему обзорного наблюдения ЧС

03:09 21.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскосмос планирует потратить 8,7 миллиарда рублей на создание спутниковой группировки обзорного наблюдения "Канопус-ВО" для оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций на своей территории, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
В октябре заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщил, что в систему "Канопус-ВО", которая обеспечит широкозахватную и инфракрасную съемку на территории России, войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.
В материалах госкорпорации отмечается, что на опытно-конструкторскую работу "Создание космического комплекса обзорного наблюдения территории Российской Федерации и космической системы на его основе" ("Канопус-ВО") в рамках Федеральной космической программы до 2025 года намечается истратить 8,677 миллиарда рублей.
Космический комплекс предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
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В мае генеральный директор корпорации ВНИИЭМ (предприятие Роскосмоса) Леонид Макриденко сообщил, что компания предлагает создать группировку из шести инфракрасных спутников "Канопус-В-ИК", которые обеспечат глобальное покрытие и обнаружение очагов пожаров площадью 5 на 5 метров. По его словам, с помощью новой группировки картина пожароопасной обстановки будет полностью обновляться каждые полтора часа.
В настоящее время на орбите функционирует космическая система "Канопус-В", состоящая из шести спутников: пяти "Канопус-В" и одного "Канопус-В-ИК".
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