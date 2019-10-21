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РИА Новости
Культура

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж

01:56 21.10.2019
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© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктриса Дженнифер Лоуренс
Актриса Дженнифер Лоуренс
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Актриса Дженнифер Лоуренс . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони, сообщает издание People.
По данным газеты, торжество состоялось в особняке 1894 года, расположенном в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). В свадебной церемонии приняли участие около 150 человек, среди которых актрисы Эмма Стоун, Эшли Олсен, Эми Шумер и певица Адель.
О том, что пара встречается, стало известно в июне 2018 года. В начале текущего года актриса сообщила о своей помолвке.
Дженнифер Лоуренс является лауреатом премии "Оскар". Популярность актриса получила благодаря ролям в фильмах "Мой парень - псих", "Люди Икс" и "Голодные игры".
Актриса Дженнифер Лоуренс. Архивное фото
20 февраля 2018, 11:18РИА Новости
Представитель Дженнифер Лоуренс опроверг данные, что актриса уйдет из кино
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КультураДженнифер ЛоуренсСШАВ мире
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