Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони, сообщает издание Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони, сообщает издание People

По данным газеты, торжество состоялось в особняке 1894 года, расположенном в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). В свадебной церемонии приняли участие около 150 человек, среди которых актрисы Эмма Стоун, Эшли Олсен, Эми Шумер и певица Адель.

О том, что пара встречается, стало известно в июне 2018 года. В начале текущего года актриса сообщила о своей помолвке.