На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
По данным издания, лазерный комплекс, который доставили на базу ВМС США в Сан-Диего, был разработан американской военно-промышленной компанией Northman Grumman. Компания выиграла контракт на производство боевого лазера в 2015 году. Как пишет издание, комплекс установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Сообщается, что мощность луча лазера будет достигать 150 кВт, что позволит с повышенной эффективностью поражать небольшие суда и беспилотные летающие аппараты.
ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.
По данным портала, испытание боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года, однако, вероятно, это произойдет позже запланированных сроков.
В апреле 2018 года сообщалось, что корабль USS Portland, на котором планируется установить лазерное оружие, введен в эксплуатацию. Он стал одиннадцатым десантным кораблем класса "Сан-Антонио". Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев. Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.
14 ноября 2018, 13:15Радио SputnikВоенный эксперт: боевые лазеры могут обернуться серьезной проблемойПентагон пообещал оснастить американскую армию боевыми лазерами. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев прокомментировал это сообщение, отметив, что использование боевых лазеров становится реальностью.