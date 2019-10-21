На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive

По данным издания, лазерный комплекс, который доставили на базу ВМС США в Сан-Диего, был разработан американской военно-промышленной компанией Northman Grumman. Компания выиграла контракт на производство боевого лазера в 2015 году. Как пишет издание, комплекс установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).

Сообщается, что мощность луча лазера будет достигать 150 кВт, что позволит с повышенной эффективностью поражать небольшие суда и беспилотные летающие аппараты.

ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.

По данным портала, испытание боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года, однако, вероятно, это произойдет позже запланированных сроков.