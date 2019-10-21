Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро

Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сантьяго продолжаются акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в метро. Беспорядки привели к гибели людей.

Повышение стоимости проезда с 800 до 830 песо (примерно с 72 до 74,5 рублей) произошло 6 октября. Недовольство населения поначалу проявлялось лишь в мирных акциях. На улицу вышли студенты, которых позже поддержали и другие слои населения, которые начали стучать в кастрюли в знак несогласия с подорожанием проезда в подземке.

В пятницу мирные акции переросли в столкновения с правоохранительными органами: люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы.

Жители столицы пытались блокировать движение поездов. В соцсетях размещены фотографии, на которых чилийцы столпились на платформе, а некоторые даже садились на ней, свесив ноги.

Повышение цен на проезд спровоцировало людей на погромы и на самих станциях метро: жители бунтующей столицы проходили через турникеты без оплаты, а в худшем случае и вовсе ломали их.

На некоторых же станциях метрополитена погромы затрагивали все: двери, стекла и банкоматы.

По информации дочерней компании итальянской компании Enel, вандалы пожгли ее офис в столице Чили.

В воскресенье в чилийской столице объявили комендантский час. Такая мера применяется уже второй раз после начала протестов. Предыдущие ограничения на передвижение ввели с 22.00 19 октября до 07.00 следующего дня. Тем не менее это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов. В город начали вводить войска

Camiones con militares llegan hasta la plaza de maipu. @Cooperativa #CooperativaAlerta pic.twitter.com/riuzkPAVM0 — María Paz López (@mariapaz_lopezc) October 19, 2019

Протесты унесли жизни четырех человек — они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов. По всей стране задержали почти 1,5 тысячи граждан, 614 из них — в столичном регионе.