Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сантьяго продолжаются акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в метро. Беспорядки привели к гибели людей.
Повышение стоимости проезда с 800 до 830 песо (примерно с 72 до 74,5 рублей) произошло 6 октября. Недовольство населения поначалу проявлялось лишь в мирных акциях. На улицу вышли студенты, которых позже поддержали и другие слои населения, которые начали стучать в кастрюли в знак несогласия с подорожанием проезда в подземке.
В пятницу мирные акции переросли в столкновения с правоохранительными органами: люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы.
Жители столицы пытались блокировать движение поездов. В соцсетях размещены фотографии, на которых чилийцы столпились на платформе, а некоторые даже садились на ней, свесив ноги.
Повышение цен на проезд спровоцировало людей на погромы и на самих станциях метро: жители бунтующей столицы проходили через турникеты без оплаты, а в худшем случае и вовсе ломали их.
На некоторых же станциях метрополитена погромы затрагивали все: двери, стекла и банкоматы.
По информации дочерней компании итальянской компании Enel, вандалы пожгли ее офис в столице Чили.
В воскресенье в чилийской столице объявили комендантский час. Такая мера применяется уже второй раз после начала протестов. Предыдущие ограничения на передвижение ввели с 22.00 19 октября до 07.00 следующего дня. Тем не менее это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов. В город начали вводить войска
Camiones con militares llegan hasta la plaza de maipu. @Cooperativa #CooperativaAlerta pic.twitter.com/riuzkPAVM0— María Paz López (@mariapaz_lopezc) October 19, 2019
Протесты унесли жизни четырех человек — они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов. По всей стране задержали почти 1,5 тысячи граждан, 614 из них — в столичном регионе.
Министр внутренних дел страны Андрес Чадвик сообщил, что в ночь на воскресенье по всей стране произошло 103 серьезных акта насилия. Министр здравоохранения Хайме Маньялич заявил, что 208 человек ночью получили ранения.