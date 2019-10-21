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РИА Новости
Культура

Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля

00:53 21.10.2019
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© Фото : пресс-служба МоскиноКадр из фильма Sheena667
Кадр из фильма Sheena667
© Фото : пресс-служба Москино
Кадр из фильма Sheena667. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Североамериканская премьера российского фильма Григория Добрыгина Sheena667 пройдет в понедельник на международном кинофестивале в Чикаго в рамках конкурса "Новые режиссеры", сообщила пресс- служба фильма.
Впервые картина была показана на кинофестивале в Роттердаме в январе 2019 года, российская премьера состоялась в рамках фестиваля "Кинотавр", где фильм получил приз журнала "Искусство кино" за лучший дебют.
"Рад, что после премьеры в Европе и России появилась возможность показать Sheena667 зрителям на другом континенте. Особенно приятно сделать это в рамках Чикагского кинофестиваля", - рассказал РИА Новости Добрыгин.
Действие картины происходит в российской провинции: разбитые дороги, снега и туманы. В автосервисе на окраине города живут, работают и любят друг друга Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский). Обоим немного за тридцать, они делят радости и горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не вторгается третий лишний - интернет. Вадим находит в сети собеседницу из Америки с ником Sheena 667, в которую влюбляется.
Григорий Добрыгин
10 января, 01:27РИА Новости
Российский фильм Sheena667 вошел в конкурс Роттердамского фестиваля
Выход картины в российский прокат запланирован на начало 2020 года.
Международный кинофестиваль в Чикаго проходит в 55-й раз и является старейшим в своем роде в Северной Америке. В разное время лауреатами фестиваля становились Михаэль Ханеке ("71 фрагмент хронологической случайности"), Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Сука любовь") и Аки Каурисмяки ("Гавр"). В 2010 году главный приз получила картина "Как я провел этим летом" Алексея Попогребского, в которой Григорий Добрыгин сыграл дебютную роль.
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Спортсмены и команды
Алехандро Гонсалес
КультураГригорий ДобрыгинРоссияСШАВ мире
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