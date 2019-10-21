Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Североамериканская премьера российского фильма Григория Добрыгина Sheena667 пройдет в понедельник на международном кинофестивале в Чикаго в рамках конкурса "Новые режиссеры", сообщила пресс- служба фильма.

Впервые картина была показана на кинофестивале в Роттердаме в январе 2019 года, российская премьера состоялась в рамках фестиваля "Кинотавр", где фильм получил приз журнала "Искусство кино" за лучший дебют.

"Рад, что после премьеры в Европе и России появилась возможность показать Sheena667 зрителям на другом континенте. Особенно приятно сделать это в рамках Чикагского кинофестиваля", - рассказал РИА Новости Добрыгин.

Действие картины происходит в российской провинции: разбитые дороги, снега и туманы. В автосервисе на окраине города живут, работают и любят друг друга Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский). Обоим немного за тридцать, они делят радости и горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не вторгается третий лишний - интернет. Вадим находит в сети собеседницу из Америки с ником Sheena 667, в которую влюбляется.

Выход картины в российский прокат запланирован на начало 2020 года.