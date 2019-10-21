Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные

Актриса Анджелина Джоли во время премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Архивное фото

Актриса Анджелина Джоли во время премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская фантастическая сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы" возглавила российский прокат со сборами 713,5 миллиона рублей за первый уик-энд проката, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

"Малефисента: Владычица тьмы" - продолжение сказки "Малефисента" 2014 года, снятой Робертом Стромбергом по мотивам "Спящей красавицы" братьев Гримм. Роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон и другие.

На втором месте - лидер предыдущих двух недель, американский фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, его сборы за выходные составили 192,5 миллиона рублей (общие сборы картины за три недели проката - более 1,6З миллиарда рублей).

Американо-китайский анимационный фильм "Эверест" о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети занял третье место, картина собрала за уик-энд 80,2 миллиона рублей (общие сборы картины за три недели проката - 611,8 миллиона).

На четвертом месте - американский фантастический боевик Энга Ли "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли, сборы фильма за выходные составили 53,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели проката- 273,2 миллиона).