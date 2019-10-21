Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов планирует в понедельник, 21 октября, встретиться с членами Совета, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод, добавив, что на мероприятии может проясниться ситуация, связанная с возможным уходом Федотова с поста главы СПЧ.

Ранее появились сообщения о том, что Федотов, который также является советником президента, вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.