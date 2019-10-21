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РИА Новости

Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе

00:50 21.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов планирует в понедельник, 21 октября, встретиться с членами Совета, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод, добавив, что на мероприятии может проясниться ситуация, связанная с возможным уходом Федотова с поста главы СПЧ.
Ранее появились сообщения о том, что Федотов, который также является советником президента, вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.
"Он хочет встретиться с членами СПЧ в понедельник. Я думаю, что ... мы услышим его мнение о происходящем (слухах о его уходе - ред.)", - сказал Брод.
Председатель СПЧ Михаил Федотов
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СПЧАлександр БродМихаил ФедотовРоссияОбщество
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