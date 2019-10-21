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РИА Новости

Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова

00:48 21.10.2019
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© РИА Новости / Роман Неведров / Перейти в фотобанкПожарные тушат горящее здание в центре Ростова-на-Дону
Пожарные тушат горящее здание в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Пожарные тушат горящее здание в центре Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник проведет в открытом режиме первое судебное заседание по делу о крупном пожаре, произошедшем в центре Ростова-на-Дону летом 2017 года, сообщил РИА Новости представитель суда.
"По итогам предварительного слушания суд назначил первое судебное заседание по делу на 14.30 мск 21 октября", - сказал он. Собеседник уточнил, что дело будет слушаться судьей единолично, оно пройдет в открытом режиме.
По делу проходят бывшая замглавы районной администрации, обвиняемая по статье "Халатность", начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электросети и старший мастер производственного участка, обвиняемые по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
По данным следствия, 21 августа 2017 года в центральной части города в районе Театрального спуска произошел пожар. Он охватил территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью более 32,6 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина.
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Правоохранители установили, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории дома №50 по переулку Чувашский, а причиной пожара стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором дома проводов воздушной линии электропередачи. При их эксплуатации были допущены нарушения, что привело к короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора, считают следователи.
Потерпевшими по делу признаны свыше 700 человек. В начале сентября следствие было окончено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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