Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T01:26Z
https://ria.ru/20191021/1560007998.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150557/83/1505578312_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_bf2355a01d205190c43496ebcf072006.jpg
РИА Новости

Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США

00:46 21.10.2019 (обновлено: 01:26 21.10.2019)
488
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в октябре, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить на этой неделе два наблюдательных полета - над Польшей и США", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предстоящий полет над территорией США будет выполняться в период с 21 по 26 октября на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 километров.
Полет над территорией Польши пройдет в период с 21 по 25 октября, будет выполняться на самолете Aн-30Б с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.
Самолет
14 октября, 00:22РИА Новости
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
Добавляется, что самолеты РФ пролетят по согласованным с наблюдаемой стороной маршрутам, а специалисты каждого из государств на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
1020100
Обсудить 0
Ту-154СШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть
Лента
новостей
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
В Чили в ходе протестов задержали около 1,5 тысячи человек
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что выведенные из Сирии войска перебросят в Ирак
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
В Крыму открыли памятный знак на месте встречи Николая II с будущей женой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния