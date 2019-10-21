Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в октябре, сообщает газета Вооруженных сил РФ " Российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в октябре, сообщает газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить на этой неделе два наблюдательных полета - над Польшей и США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предстоящий полет над территорией США будет выполняться в период с 21 по 26 октября на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 километров.

Полет над территорией Польши пройдет в период с 21 по 25 октября, будет выполняться на самолете Aн-30Б с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.