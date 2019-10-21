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РИА Новости
Культура

"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой

00:59 21.10.2019 (обновлено: 01:09 21.10.2019)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На телеканале "Россия" стартует третий сезон сериала о судьбе русской императрицы Екатерины Великой – "Екатерина. Самозванцы". В понедельник 21 октября в 21.00 телезрители смогут посмотреть сразу две премьерные серии киносаги.
В новом сезоне события разыгрываются на фоне драматического периода в отечественной истории. На плечи Екатерины Второй свалилось все сразу: Россия ведет тяжелейшую войну с Турцией, в Париже объявляется княжна Тараканова – самозванка, выдающая себя за дочь Елизаветы Петровны.
Ко всему прочему во дворце зреет заговор с участием сына императрицы. Добавляет головной боли Емельян Пугачев, который выдает себя за Петра Третьего и поднимает восстание. Однако у Екатерины нет на ошибку, ведь от ее решений зависит судьба огромной империи.
Мария Александрова вновь великолепно справилась с ролью великой российской императрицы. Актриса убеждена, что такие люди, как Екатерина, уже рождаются с характером.

"Она, видимо, была рождена стать императрицей, сильной женщиной, умеющей отстаивать свои интересы и, в первую очередь, своей страны, которую она любила, к которой она не принадлежала по рождению, но которая стала ей родиной более близкой, чем Пруссия", – отметила Александрова.

Первые два сезона – "Екатерина" 2014-го года и "Екатерины. Взлет" от 2017-го – вошли в топ-3 сериалов отечественного телевидения. Сериал призер премий ТЭФИ и "Золотой орел", продан в более чем 100 стран и переведен на 20 языков.
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30 мая 2018, 18:41РИА Новости
"Союзмультфильм" планирует выпустить мультфильм о детстве Екатерины II
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КультураРоссияМария АлександроваЕмельян ПугачевЕкатерина II
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