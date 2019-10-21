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РИА Новости

В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"

00:30 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 21 окт - РИА Новости. Открытие учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019" состоится в понедельник на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Открытие учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", которое пройдет с 21 по 29 октября, состоится в понедельник на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учение пройдет в два этапа. На первом военные быстрого развертывания Центральноазиатского региона проведут контртеррористическую операцию по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. Участие примут военнослужащие России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.
На втором этапе коллективные миротворческие силы ОДКБ проведут операцию по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Участие примут еще два военных контингента - из Армении и Белоруссии.
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По данным пресс-службы ЦВО, всего к участию в совместном учении от воинского контингента ВС РФ привлечено более двух тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники. Также в "Нерушимом братстве" примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов. Они обеспечат воздушную разведку и огневую поддержу с воздуха наземных подразделений.
Совместное учение пройдет в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и станет завершающим в ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2019".
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