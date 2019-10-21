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РИА Новости
Культура

В Москве состоится концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям"

00:28 21.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Дмитрий Хворостовский
Певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пятый благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" состоится 21 октября в Москве, сообщили в пресс-службе проекта.
В этот день на сцене Московской консерватории выступят звезды мировой оперы: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. За дирижерским пультом - Константин Орбелян и Павел Клиничев.
Все собранные средства от концерта пойдут на лечение и помощь онкобольным детям, подопечным Русфонда - постоянного благотворительного партнера проекта. Благодаря таким благотворительным концертам на лечение было перечислено более 50 млн рублей, помощь получили 120 тяжелобольных детей в разных регионах России.
Идея проведения таких концертов принадлежит Дмитрию Хворостовскому, которого поддержали его друзья, известные оперные исполнители. Первый концерт провел 4 октября 2014 года в Кремлевском дворце сам певец, а в последующих к нему присоединились Ильдар Абдразаков, Динара Алиева, Стивен Костелло. В 2018 году на родине Хворостовского в Красноярске прошел концерт, который был посвящен памяти певца, скончавшегося в ноябре 2017-го.
Рояль, установленный в зале пассажирского терминала в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского города Красноярска
16 октября, 11:38РИА Новости
В красноярском аэропорту установили белый рояль в честь Хворостовского
В предстоящем концерте в московской консерватории прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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КультураИльдар АбдразаковДмитрий ХворостовскийАнна НетребкоМоскваРоссия
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