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РИА Новости

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб

00:27 21.10.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в понедельник в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточнили, что не одна, а пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации.
"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", - говорится в сообщении.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 21:08РИА Новости
Росприроднадзор проверит все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФАлександр УссКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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