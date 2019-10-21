В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточнили, что не одна, а пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации.