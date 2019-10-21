В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в понедельник в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточнили, что не одна, а пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации.
"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", - говорится в сообщении.