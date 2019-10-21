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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс

00:23 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
В первый день работы конгресса запланирована пленарная сессия, на которой руководство мировых космических агентств собирается обсудить будущее в "изменяющейся космической среде".
Примечательно, что на аналогичном конгрессе два года назад в Аделаиде (Австралия) Роскосмос и НАСА договорились о совместном создании окололунной орбитальной станции. В дальнейшем Россия заявила, что предоставленная ей роль в этом проекте слишком скромна, а США и вовсе пересмотрели задумку и решили сфокусироваться не на создании орбитальной станции, а на высадке на поверхность Луны. О том, что основной целью является миссия на самом спутнике Земли, заявлял и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Тем не менее, на сегодняшний день неясно, есть ли будущее у совместной станции.

Лунный модуль и роботы-помощники

В международной кооперации или без нее российская ракетно-космическая отрасль активно работает над лунной программой. В конце 2019 года Роскосмос и Российская академия наук должны представить в правительство концепцию освоения Луны, в которую войдут и автоматические научные миссии, и сверхтяжелая ракета, которая сможет доставлять к Луне пилотируемые корабли, и элементы окололунной станции и лунной базы.
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Как следует из тезисов докладов, которые выложены на сайте конгресса, некоторые разработки сотрудники российских космических предприятий хотят представить своим международным коллегам.
Специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш покажут, как на базе российских научных станций, отправка которых к Луне должна начаться в 2021 году, можно будет создать роботов-помощников для будущих пилотируемых миссий.
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" представит иностранным коллегам концепт сегмента окололунной орбитальной станции, с которого будут осуществляться высадки на поверхность Луны. Также сотрудники предприятия расскажут о том, сколько могут стоить туристические полеты дальше земной орбиты.
Не обойдут стороной представители "Энергии" и эксперименты, которые проводятся на Международной космической станции. Инженеры расскажут о важнейших результатах и том, как их можно будет применить для полетов в дальний космос. Также будет представлен доклад о способах полета к Луне - различных вариантах выведения на околоземную орбиту перелетных модулей.
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Представители компании "Главкосмос пусковые услуги" (ГПУ) собираются рассказать на конгрессе о потенциале новой российской ракеты "Союз-5" (пока находится в стадии разработки) для запусков коммерческих спутников на низкую околоземную, геопереходную и геостационарную орбиты. Также компания расскажет о новых возможностях для запуска спутников на традиционном "Союзе-2".
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина представит доклад об экспериментах с антропоморфным роботом, проведенным в Центре. Что это был за робот, не уточняется, однако известно, что в конце лета 2019 года на МКС впервые слетал российский робот "Федор", а до этого его активно тестировали в ЦПК. Также ЦПК расскажет на конгрессе об особенностях подготовки космических туристов и тренировках космонавтов по визуальному наблюдению и фотографированию Земли в самолете-лаборатории Ту-134ЛК-1.
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Хочу стать космонавтомРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)ГлавкосмосСергей КрикалевМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзНАСАДмитрий РогозинСША
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