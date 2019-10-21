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РИА Новости

США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба

00:21 21.10.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Josh PluegerСамолет наблюдения США OC-135B
Самолет наблюдения США OC-135B
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
Самолет наблюдения США OC-135B. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия внедряет передовые технологии в Договор по открытому небу, на пять-шесть лет опережая партнеров, именно на этом фоне американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать российским наблюдательным полетам над своей территорией. Об этом заявил начальник управления российского Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков.
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу.
"На направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на пять-шесть лет",- сказал Рыжков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
По его словам, при этом "совет национальной безопасности и разведсообщество США начали всерьез задумываться о том, как не допустить российские цифровые полеты над своей территорией и развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере".
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
00:07РИА Новости
Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны
"Ежегодно на сайте госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу", - сказал Рыжков.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Сергей РыжковГосударственный департамент СШАСШАБезопасностьВ мире
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