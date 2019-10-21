США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия внедряет передовые технологии в Договор по открытому небу, на пять-шесть лет опережая партнеров, именно на этом фоне американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать российским наблюдательным полетам над своей территорией. Об этом заявил начальник управления российского Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу.

"На направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на пять-шесть лет",- сказал Рыжков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

По его словам, при этом "совет национальной безопасности и разведсообщество США начали всерьез задумываться о том, как не допустить российские цифровые полеты над своей территорией и развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере".

"Ежегодно на сайте госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу", - сказал Рыжков.