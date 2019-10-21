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РИА Новости

Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям

00:19 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в России, сообщает пресс-служба кабмина.
"На 33-м заседании консультативного совета по иностранным инвестициям планируется обсудить реализуемые инвестиционные проекты и вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательства и администрирования, а также развитие торговли, потребительского рынка и технического регулирования", - говорится в сообщении.
В заседании примут участие министр финансов Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Кроме того, среди участников - министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, координатор иностранных участников консультативного совета по иностранным инвестициям в России Кармайн Ди Сибио и руководители иностранных компаний – членов совета и организаций.
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Максим ОрешкинДмитрий МедведевАнтон СилуановДмитрий КозакРоссияЭкономика
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