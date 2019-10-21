Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в России, сообщает пресс-служба кабмина.

"На 33-м заседании консультативного совета по иностранным инвестициям планируется обсудить реализуемые инвестиционные проекты и вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательства и администрирования, а также развитие торговли, потребительского рынка и технического регулирования", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие министр финансов Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.