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РИА Новости

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

00:17 21.10.2019 (обновлено: 00:26 21.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Сахалинской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Дешевле, чем в Европе

Цены на жилищно-коммунальные услуги и тарифы естественных монополий являются одной из наиболее обсуждаемых в обществе тем. К ним же относится и цена на природный газ. Как свидетельствуют результаты рейтинга стран по доступности природного газа для населения, стоимость газа в России одна из самых низких в Европе. Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане.
По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличаются.
Оценка доступности сетевого газа для населения в регионах РФ приводится в рейтинге РИА Новости, подготовленном на основании данных Росстата. Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату.
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Чтобы вычислить количество кубических метров сетевого газа, доступное на чистую заработную плату, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года. В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

В лидерах газодобыващие провинции

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть больше 6,3 тысячи кубометров сетевого газа. При этом значение показателя в разных регионах отличается более чем в 7 раз. Выше общероссийского уровня доступность газа в 14 регионах.
Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа.
В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Москва, где на среднюю заработную плату доступно более 10 тысяч кубометров газа. Во всех этих регионах заработные платы находятся на высоком уровне, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ существенно ниже общероссийской, что отчасти обусловлено тем, что эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны. Здесь добывается более 90% российского природного газа.
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Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить менее 3 тысяч кубических метров сетевого газа. Низкая доступность в этих регионах обусловлена высокими ценами на сетевой газ.
По данным исследования, средние потребительские цены на сетевой газ в августе-2019 здесь были выше 8 рублей за кубометр газа.

Цена на газ

Цены на газ в регионах РФ отличаются более чем в 3 раза. Самый дешевый сетевой газ в Ямало-Ненецком автономном округе - 4,27 рубля за кубометр. Еще в шести регионах - в ХМАО, Свердловской области, Ненецком автономном округе, Чечне, Севастополе и Сахалинской области - средняя цена сетевого газа ниже 5 рублей за кубометр.
В целом по стране средняя потребительская цена на сетевой газ составляет 6,27 рубля за кубический метр. Ниже этого уровня цены в 42 регионах, в остальных регионах - выше. Самая высокая цена сетевого газа в Иркутской области – 13,56 рубля за кубический метр. Это более чем вдвое выше, чем в целом по стране, и более чем в 3 раза дороже, чем в регионах с самыми низкими ценами.
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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
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Ханты-Мансийский автономный округРосстатРоссияЭкономика
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Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
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