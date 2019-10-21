Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T00:07Z
https://ria.ru/20191021/1560007521.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150558/02/1505580244_0:73:1036:656_1036x0_80_0_0_e171a05f5f200ed233865d2f4d9f92a2.png
РИА Новости

Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны

00:07 21.10.2019
111
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США подали заявку на проведение в 2020 году 21 наблюдательного полета над Россией из 38 предусмотренных Договором по открытому небу, таким образом очевидна заинтересованность американских военных в сохранении соглашения, заявил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу.
"Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полётов над Россией США заявили 21 полёт. В 2017-2018 годах Штаты провели над Россией 16 наблюдательных полетов", - сказал Рыжков.
По его словам, у США есть большие возможности по наблюдению из космоса, но оптическое наблюдение часто бывает затруднено, например с ноября по март затруднен обзор из космоса на широте Москвы. В то же время Договор по открытому небу позволяет вести наблюдательные полеты под облаками.
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
14 октября, 00:23РИА Новости
Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
"Очевидно, что американские военные заинтересованы в ДОН", - сказал Рыжков.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
312000
Обсудить 0
Сергей РыжковМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет
РИА
Новости
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Местные выборы в Молдавии
Чебан лидирует на выборах мэра Кишинева после обработки 53% протоколов
Сирийские военные
Сирийский депутат заявил об окружении турецких сил в Рас эль-Айне
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
В столичном регионе Чили объявили комендантский час
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Американский государственный деятель, министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона не исключил проведение США операций в Сирии против ИГ*
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 18 обстрелов в Сирии
Полицейские во Франции
Во Франции произошло нападение на армянский журнал Nouvelles d'Arménie
Сирийские военные
Источник сообщил о движении сирийской армии к провинции Хасеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния