Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США подали заявку на проведение в 2020 году 21 наблюдательного полета над Россией из 38 предусмотренных Договором по открытому небу, таким образом очевидна заинтересованность американских военных в сохранении соглашения, заявил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в интервью газете вооруженных сил " США подали заявку на проведение в 2020 году 21 наблюдательного полета над Россией из 38 предусмотренных Договором по открытому небу, таким образом очевидна заинтересованность американских военных в сохранении соглашения, заявил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в интервью газете вооруженных сил " Красная звезда ".

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу.

"Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полётов над Россией США заявили 21 полёт. В 2017-2018 годах Штаты провели над Россией 16 наблюдательных полетов", - сказал Рыжков.

По его словам, у США есть большие возможности по наблюдению из космоса, но оптическое наблюдение часто бывает затруднено, например с ноября по март затруднен обзор из космоса на широте Москвы. В то же время Договор по открытому небу позволяет вести наблюдательные полеты под облаками.

"Очевидно, что американские военные заинтересованы в ДОН", - сказал Рыжков.