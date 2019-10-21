СМИ узнали, почему на съемки "Джокера" выделили маленький бюджет

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Студия Warner Bros. выделила на фильм "Джокер" маленький бюджет в расчете на то, что режиссер Тодд Филлипс откажется от этого проекта, . Студия Warner Bros. выделила на фильм "Джокер" маленький бюджет в расчете на то, что режиссер Тодд Филлипс откажется от этого проекта, сообщает Screen Rant.

Руководство кинокомпании опасалось, что картина получится слишком мрачной. Кроме того, Джаред Лето, сыгравший суперзлодея в "Отряде самоубийц" (2016), препятствовал выходу нового "Джокера". Звезду разозлило, что Warner Bros. пригласили в этот проект не его.

В киностудии решили не останавливать производство ленты и не настаивать на том, чтобы Феникс отдал свою роль Лето, вместо этого решено было сократить бюджет до 55 миллионов долларов.

Но для Тодда Филлипса деньги не были решающим фактором.