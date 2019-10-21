Все на паркет! Самые красивые пары Кубка мира по латиноамериканским танцам

Путь к танцам у всех разный, но у нынешнего чемпиона Кирилла Белорукова не было другого выбора.

"У меня родители — педагоги, я начал танцевать с трех лет. Хотел пойти в хоккей, но получились танцы", — говорит спортсмен.

В детстве мальчишки дразнили его за это увлечение, а сейчас завидуют. "Теперь просят познакомить с девчонками. Знакомлю, кто-то даже женился. Так что обращайтесь", — шутит танцор.