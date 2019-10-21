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РИА Новости
Культура

Все на паркет! Самые красивые пары Кубка мира по латиноамериканским танцам

08:00 21.10.2019
11497
Зажигательные ритмы, неподдельные эмоции и живая музыка — в Государственном Кремлевском дворце состоялся 23-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. О самых ярких моментах турнира — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Образы, макияж, костюмы всегда продумываются очень тщательно. Это долгая, кропотливая и коллективная работа.

"Над всем этим трудится команда стилистов, дизайнеров, подключаются друзья и родители", — рассказывает Полина Телешова, попавшая в центр этого кадра. Она с партнером Кириллом Белоруковым заняла первое место.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
1 из 10

Образы, макияж, костюмы всегда продумываются очень тщательно. Это долгая, кропотливая и коллективная работа.

"Над всем этим трудится команда стилистов, дизайнеров, подключаются друзья и родители", — рассказывает Полина Телешова, попавшая в центр этого кадра. Она с партнером Кириллом Белоруковым заняла первое место.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

Путь к танцам у всех разный, но у нынешнего чемпиона Кирилла Белорукова не было другого выбора.

"У меня родители — педагоги, я начал танцевать с трех лет. Хотел пойти в хоккей, но получились танцы", — говорит спортсмен.

В детстве мальчишки дразнили его за это увлечение, а сейчас завидуют. "Теперь просят познакомить с девчонками. Знакомлю, кто-то даже женился. Так что обращайтесь", — шутит танцор.

латиноамериканские танцы
2 из 10

Путь к танцам у всех разный, но у нынешнего чемпиона Кирилла Белорукова не было другого выбора.

"У меня родители — педагоги, я начал танцевать с трех лет. Хотел пойти в хоккей, но получились танцы", — говорит спортсмен.

В детстве мальчишки дразнили его за это увлечение, а сейчас завидуют. "Теперь просят познакомить с девчонками. Знакомлю, кто-то даже женился. Так что обращайтесь", — шутит танцор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Но танцы — это не просто красота. Кажущаяся легкость движений и точность па достигаются долгими годами упорного труда.

"Каждый день проводим в зале: разминка, совместная тренировка, тренажерный зал, балет, растяжка", — перечисляют танцоры.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
3 из 10

Но танцы — это не просто красота. Кажущаяся легкость движений и точность па достигаются долгими годами упорного труда.

"Каждый день проводим в зале: разминка, совместная тренировка, тренажерный зал, балет, растяжка", — перечисляют танцоры.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

В финале на паркет вышли пары из России, Италии, Германии и других стран.

"Сегодня очень-очень хороший состав, и борьба серьезная. Вообще, это уникальный турнир по атмосфере", — отметил Никита Бровко. Он с партнершей Ольгой Урумовой занял третье место.

"Мы уверены, что язык искусства и особенно язык танца становится тем универсальным языком общения, который помогает поддерживать и укреплять отношения России с зарубежными странами, — отметил президент РТС, почетный Вице-президент WDS, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов, чьи слова привели в пресс-службе мероприятия. — На турнир профессионалов приглашены одни из лучших пар мира, с которыми будут соревноваться лучшие пары России".

латиноамериканские танцы
4 из 10

В финале на паркет вышли пары из России, Италии, Германии и других стран.

"Сегодня очень-очень хороший состав, и борьба серьезная. Вообще, это уникальный турнир по атмосфере", — отметил Никита Бровко. Он с партнершей Ольгой Урумовой занял третье место.

"Мы уверены, что язык искусства и особенно язык танца становится тем универсальным языком общения, который помогает поддерживать и укреплять отношения России с зарубежными странами, — отметил президент РТС, почетный Вице-президент WDS, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов, чьи слова привели в пресс-службе мероприятия. — На турнир профессионалов приглашены одни из лучших пар мира, с которыми будут соревноваться лучшие пары России".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Конкурсантов оценивали по пяти танцам латиноамериканской программы: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Одна из самых эмоциональных пар турнира — Андрей и Анастасия Киселевы из России, вошедшие в десятку лучших.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
5 из 10

Конкурсантов оценивали по пяти танцам латиноамериканской программы: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Одна из самых эмоциональных пар турнира — Андрей и Анастасия Киселевы из России, вошедшие в десятку лучших.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Не уступали им Нино Лангело и Андра Вайдилайте из Италии (второе место). Их танцы заряжали зрителей позитивом — у самих возникало желание выйти на паркет.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
6 из 10

Не уступали им Нино Лангело и Андра Вайдилайте из Италии (второе место). Их танцы заряжали зрителей позитивом — у самих возникало желание выйти на паркет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Впервые в рамках турнира разыгрывался Кубок Кремля по европейским танцам в категории Про-Эм — когда в паре профессионал танцует с любителем.

Пары выступали в закрытых костюмах и длинных платьях, украшенных бахромой, стразами и перьями.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
7 из 10

Впервые в рамках турнира разыгрывался Кубок Кремля по европейским танцам в категории Про-Эм — когда в паре профессионал танцует с любителем.

Пары выступали в закрытых костюмах и длинных платьях, украшенных бахромой, стразами и перьями.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Важный элемент шоу — общение танцоров со зрителями в режиме аплодисментов и танцев с поклонами.

Да и подбадривать полюбившуюся пару овациями не возбраняется.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
8 из 10

Важный элемент шоу — общение танцоров со зрителями в режиме аплодисментов и танцев с поклонами.

Да и подбадривать полюбившуюся пару овациями не возбраняется.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Европейские танцы кажутся простыми и легкими — спортсмены танцуют медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп и танго.

И закрытые костюмы совсем не упрощают задачу.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
9 из 10

Европейские танцы кажутся простыми и легкими — спортсмены танцуют медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп и танго.

И закрытые костюмы совсем не упрощают задачу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидеры мирового танца захватывают внимание публики с первых па. Отточенность движений, взаимодействие между партнерами — наблюдать за этим очень интересно. А продолжение будет уже следующей осенью.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле
10 из 10

Лидеры мирового танца захватывают внимание публики с первых па. Отточенность движений, взаимодействие между партнерами — наблюдать за этим очень интересно. А продолжение будет уже следующей осенью.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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