Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T15:57Z
https://ria.ru/20191021/1559956905.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155995/64/1559956414_0:175:552:486_1036x0_80_0_0_65f23583cd2f8bdd1bf06e3cb60894a9.jpg
РИА Новости

Как дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств

08:00 21.10.2019 (обновлено: 15:57 21.10.2019)
3208
© Фото : Представлено Вадимом АгальцовымВадим Агальцов с дочерью
Вадим Агальцов с дочерью
© Фото : Представлено Вадимом Агальцовым
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Этим летом двух матерей, чьи дети болеют эпилепсией, едва не подвели под уголовную статью — они заказали за границей незарегистрированные в России противосудорожные препараты. После чего премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства денег на централизованную закупку данных лекарств. Первая партия, как ожидается, должна прибыть в конце октября. В то же время среди родителей детей-инвалидов активно распространяются слухи: препараты закупят всего на 500 человек. Семьям остальных, как и прежде, придется доставать "Фризиум" и микроклизмы с диазепамом нелегально.
РИА Новости попыталось разобраться, что делать тем, кто не попал в списки. И сколько еще ждать тем, кто в них есть.

"Теряет сознание"

Вадим Агальцов живет в небольшом городе Ковдор в Мурманской области. У его восьмилетней дочери — мультифокальная фармакорезистентная эпилепсия. Приступы у девочки случаются каждый день: она закатывает глаза, падает, бьется в судорогах. "Так может продолжаться и десять минут, и пятнадцать. Иногда состояние купируется само собой, но чаще — только после укола "Сибазона". Порой и он не помогает — несколько раз дочь забирали в реанимацию", — Вадим говорит спокойно, северные мужчины редко срываются на эмоции. Но слышно, как ему тяжело. Тем более дочь он воспитывает один: жена трагически погибла.
© Фото : представлено Вадимом АгальцовымВадим Агальцов с дочерью
Вадим Агальцов с дочерью
© Фото : представлено Вадимом Агальцовым
Вадим Агальцов с дочерью
В 2017 году эпилептолог в Москве прописал девочке микроклизмы с диазепамом — противосудорожным препаратом, незарегистрированным в России. Вадим на время выдохнул. "Они очень хорошо помогали: облегчение наступало быстрее, чем от "Сибазона". Да и представьте, как сложно сделать укол ребенку, который бьется в судорогах". Он честно признается: первое время приобретал препарат нелегально, а потом испугался. Не за себя — за дочерей. "Если на меня заведут уголовку, кто о них позаботится?"
В сентябре 2019-го, когда появилась информация о централизованной закупке незарегистрированных лекарств, Агальцов пошел на прием к неврологу, наблюдавшему его дочь. "Но врач только плечами пожала, мол, никаких указаний нам не поступало, списки мы не собираем. Не внесли нас в ведомость и в областном центре, где мы также стоим на учете у эпилептолога. И как нам теперь быть?" — разводит руками Вадим.
Когда он уходит на работу, с Дашей остается старшая сестра. "Понятно, что она уже не ребенок, — 24 года. Но ей, конечно, удобнее было бы использовать микроклизмы, нежели делать уколы".
Таблетки в руке
22 августа, 08:00Специальный репортаж
Почему дети умирают, не дождавшись незарегистрированных лекарств
Не понимает, как быть дальше, и Татьяна Якимова из Кирово-Чепецка. У ее сына синдром Драве — редкое генетическое заболевание, одно из проявлений которого — эпилептические припадки. "У нас они бывают двух видов: иногда его всего трясет, слюни изо рта текут, потом он теряет сознание. А бывает, замирает, глаза скашивает влево — и так сидит, пока его не выведут из этого состояния".
Официально для купирования приступов мальчику прописан реланиум. Однако же он выручает лишь при внутривенном введении. "Я сама умею делать только внутримышечные уколы, а они не помогают", — объясняет Татьяна. Поэтому во время каждого приступа родители везут мальчика в реанимацию — благо больница в пяти минутах езды от их дома. "Там ему дают наркоз, прикладывают маску, после чего сын выходит из приступа. Понятно, что такая "терапия" вряд ли пройдет без вреда для здоровья. В прошлом месяце, например, мы пять раз были в реанимации. В этом — три".

Устно врачи рекомендовали Татьяне микроклизмы с диазепамом. "Мы попробовали, они действительно довольно быстро снимали приступы. Я обрадовалась несказанно. Но потом начались эти задержания матерей — и нелегально покупать препарат я испугалась".

Якимова говорит, что, когда в сентябре появилась информация о закупке лекарств, она сразу же позвонила в региональный Минздрав. "Но мне сказали, что проводить консилиумы на местах они не имеют права. Мол, отправили документы в Москву — ждем".
— Так, может быть, вас уже внесли в список?
— Скорее всего, нет, потому что сперва нужно провести врачебную комиссию. Знакомая из Перми, у сына которой такой же диагноз, прошла эту процедуру в обычной поликлинике. Ей уже и документы выдали. По ним она сможет получить лекарство. А у нас — тишина.
Хотя для многих семей ситуация все же сдвинулась с мертвой точки. Так, сына Елены Раевской, одной из героинь нашего прошлого материала, в список включили.
Екатерина Коннова с сыном Арсением
9 июля 2018, 08:00РИА Новости
Почему матери больных детей покупают нелегальные препараты
"Сперва позвонила заведующая районной поликлиникой, спросила, назначены ли мне незарегистрированные препараты. У меня в выписке значились "Фризиум" и микроклизмы с диазепамом. Потом прямо в районной поликлинике нам провели врачебную комиссию, на ней рассчитали, сколько упаковок нужно на год. Данные отправили в Минздрав. Теперь ждем, сказали, что скоро выдадут".

"Будут закупать несколькими партиями"

Как объяснила РИА Новости директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, в ближайшее время в Россию доставят препараты из расчета на 500 детей. Но остальным волноваться не стоит: закупка производится несколькими партиями. "Будет вторая, третья, четвертая волна, — обнадежила Мониава. — Более того, сбор сведений о нуждающихся тоже не закончен. Каждый день проходят врачебные комиссии — список пополняется".
© Фото : Детский хоспис "Дом с маяком"Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава
Директор детского хосписа Дом с маяком Лида Мониава
© Фото : Детский хоспис "Дом с маяком"
Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава
Сейчас, как объяснила директор "Дома с маяком", фирма-поставщик отгружает препараты Московскому эндокринному заводу. "Мы ожидаем, что в конце октября — максимум в первых числах ноября лекарства окажутся в Москве. Потребуется еще неделя, чтобы развезти их по регионам".
Конечно, проблемы с внесением детей в списки есть. По словам Мониавы, у нее на рабочем столе лежит папка с обращениями родителей, которым отказали в назначении лекарств. "Чаще всего это происходит в регионах. Там врачи просто не работали с этими препаратами, они боятся их назначать. Однако у нас есть договоренность с Минздравом о том, что я передам им информацию по всем таким случаям. И каждый будут разбирать индивидуально".
Таблетки
26 сентября, 13:14РИА Новости
В России пресекли работу группы, продававшей незарегистрированные лекарства
Директор по методической работе хосписа "Дом с маяком" Наталья Савва добавляет: "Если ребенок дошел до врачебной комиссии, в препарате ему не отказывают. По крайней мере, я о таких случаях не слышала. Но сейчас главное не только закупить препараты, а и отработать схему выдачи их родителям. Чтобы не получилось, как с недавно зарегистрированной "Спинразой". В Подмосковье до сих пор не определено учреждение, через которое этот препарат должны выдавать. В итоге родителей везде отфутболивают. Обратились в поликлинику — отказали, пошли в психоневрологическую больницу — та же история".

"Сбор информации продолжается"

В Министерстве здравоохранения РИА Новости объяснили, что работа по выяснению "потребности в незарегистрированных психотропных препаратах" проведена во всех регионах. Сведения предоставляли органы исполнительной власти, те, в свою очередь, получали информацию от внештатных специалистов-неврологов.
Таблетки в руке
16 октября, 00:45РИА Новости
Минздрав сделал памятку родителям детей о незарегистрированных лекарствах
Кроме того, ведомство разослало информационные письма и провело видеоселекторные совещания, где специалистам разъяснили порядок сбора информации. Участие в этом также принимали НКО и представители пациентского сообщества.
"По итогам врачебных комиссий и консилиумов определена потребность в незарегистрированных препаратах для более чем 500 детей. Именно для них закупка будет осуществлена в первую очередь", — прокомментировали в Минздраве. Но подчеркнули: указанное количество детей неокончательное.
Для тех, кто по тем или иным причинам не попал в "первую волну", разработали памятку. В ней подробно описано, куда обращаться родителям, если на местах им отказывают.
Ознакомиться с инструкцией можно здесь.
620864
Обсудить 2
Дом с маякомДмитрий МедведевМосковская областьМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Росгвардия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
РИА
Новости
Собака, спасенная сотрудниками Шарташского парка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники парка спасли пса, привязанного цепью к дереву
Спасатели на месте падения туристки вблизи ущелья Дарданеллы
В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото
Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
Россияне рассказали, кто из киногероев мог бы стать политическим лидером
Лента
новостей
Прорыв дамбы в Красноярском крае
"Чудом выжили": пострадавший рассказал об обрушении дамб под Красноярском
Портал Arctic.ru
Facebook заблокировал страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Гендиректора артели арестовали по делу о прорыве дамбы
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Число госпитализированных из-за прорыва дамб под Красноярском выросло до 18
Юноша в футболке с надписью Перестройка СССР
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", показал опрос
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Юлия Величко
Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры
Сотрудники в офисе
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния