В Иерусалиме обнаружили дорогу, которую построил Понтий Пилат

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата. Предполагается, что это была главная улица древнего города и по ней паломники поднимались к Храмовой горе. Информация Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата. Предполагается, что это была главная улица древнего города и по ней паломники поднимались к Храмовой горе. Информация опубликована в журнале Tel Aviv: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Шесть лет потратили израильские ученые из управления древностей и Тель-Авивского университета, чтобы раскопать 220 метров мостовой, фрагменты которой британские археологи обнаружили еще в 1894 году.

Дорога начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Эти два главных объекта Города Давида всегда служили объектами поклонения. Силоамский пруд упоминается в евангельской истории об исцелении Иисусом слепого. Дорога, их соединяющая, по мнению ученых, служила центральной улицей.

© D. Levi, IAA; printed by permission of the Survey of Israel Карта раскопок с нанесенной пунктиром древней дорогой © D. Levi, IAA; printed by permission of the Survey of Israel Карта раскопок с нанесенной пунктиром древней дорогой

О том, что она играла важнейшую роль в жизни города, свидетельствует высокое качество отделки мостовой и тротуара, а также тот факт, что при раскопках под брусчаткой нашли много предметов и монет.

© Фото : A.Peretz, IAA Фрагмент мостовой времен Понтия Пилата в Иерусалиме © Фото : A.Peretz, IAA Фрагмент мостовой времен Понтия Пилата в Иерусалиме

Отчеканенные между 17-м и 31-м годами нашей эры монеты позволили достаточно точно определить время постройки дороги: скорее всего, работа была начата и закончена во времена Понтия Пилата и, возможно, по его заказу.

Великолепная улица длиной 600 и шириной восемь метров была выложена крупными каменными плитами, как это было принято во всей Римской империи. Исследователи подсчитали, что при строительстве использовали около десяти тысяч тонн известняковой породы. Для того времени это было очень серьезное сооружение.

"Если бы это была простая дорожка, соединяющая точку А с точкой В, не было бы необходимости строить такую ​​грандиозную улицу", — приводит слова соавторов статьи Джо Узиэля (Joe Uziel) и Морана Хагби (Moran Hagbi) из управления древностей Израиля пресс-служба издательства Taylor & Francis Group. — Ее ширина составляет как минимум восемь метров. Это, в сочетании с аккуратно вырезанным камнем и богатым декором, напоминающим ступенчатый подиум вдоль улицы, указывает на то, что это была особая улица".

Для чего понадобилось Понтию Пилату строить такую грандиозную дорогу посреди древнего города? Авторы исследования предполагают, что он хотел таким образом успокоить жителей Иерусалима или увековечить свое имя с помощью грандиозного строительного проекта.