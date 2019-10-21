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РИА Новости
РИА Наука

Новый мировой беспорядок. Кто виноват и что делать

09:00 21.10.2019
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© AP Photo / Richard DrewСпециалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы. 8 октября 2019 года
Специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы. 8 октября 2019 года
© AP Photo / Richard Drew
Бедность, голод, обвалы на валютном рынке, мировые кризисы – все эти явления до сих пор, как язва, поражают современное общество. Ни рост производительности труда, ни роботизация, ни достижения современной науки не искоренили социально-экономические проблемы. Как сократить разрыв в развитии между странами и избежать новых трудностей рассказали эксперты РАНХиГС.
"Больное" место мировой экономики
Сегодня экономическому росту и благополучию препятствует напряженная обстановка в мире: информационные войны, санкции, гонка вооружения. По словам экспертов РАНХиГС, международные организации ("Группа двадцати", Международный Валютный Фонд, БРИКС) не справляются с ситуацией: ростом неравенства и разрыва в цифровом развитии между странами; увеличением государственных и частных долгов; отрицательным влиянием человека на природу и повышением конкуренции в сфере энергетики и новых технологий.
Казалось бы, проблем уже достаточно много, но, агрессивно защищая национальные интересы, страны продолжают тормозить развитие глобальной экономики. Санкции и контрсанкции, вводимые государствами друг против друга, и их поддержка третьими странами, зачастую вопреки собственным национальным интересам, приводят к ограничению роста мировой экономики.
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Серьезным вызовом также остается финансовая глобализация (взаимозависимость) стран. Из-за нее кризисные явления, возникая в крупных развитых государствах, быстрее распространяются по всему миру. Так, лидирующие позиции доллара на международном рынке привели к мировому финансово-экономическому кризису в 2008 году, после того как в США стремительно упали цены на недвижимость.
Политика эгоизма
Эффективному сотрудничеству, по мнению экспертов, мешает экономическая политика ведущих развитых стран (прежде всего США), которая вносит нестабильность в мировую экономику. Соединенные Штаты обладают "чрезмерной привилегией", как эмитент международной валюты, и наименее уязвимы перед кризисными явлениями.
Любые экономические действия Америки, даже внутри своей страны, окажут влияние на мировое сообщество. Так, политика протекционизма в США, когда государство ограничивает ввоз товаров, защищая интересы местного производителя, оказывает влияние на экспорт других стран: бизнес теряет крупных клиентов и прибыль, а это провоцирует рост геополитической напряженности, которая не оставляет шансов преодолеть экономический разрыв между странами.
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Протекционизм – это политика "эгоизма" в условиях мирового рынка. И это не самое лучшее решение в условиях финансовой глобализации, если вспомнить Великую депрессию и мировой кризис 30-х годов, когда страны пытались решить свои проблемы индивидуально, закрывая границы и вводя пошлины на ввоз товаров.
"Ни одна страна не может преодолеть накопившиеся проблемы самостоятельно, альтернативы многосторонности не существует. "Группа двадцати" остается главным форумом международного экономического сотрудничества, "хабом" сетевого глобального управления, включающего ключевые международные организации и членов неформальных институтов "клубного типа" ("Группы восьми/семи" и БРИКС, самого старого клуба развитых индустриальных экономик и самого молодого клуба крупнейших развивающихся стран)", - рассказала директор Центра исследований международных институтов РАНХиГС Марина Ларионова.
Экономический баланс: утопия или реальность?
Для решения проблем необходимо объединить усилия экономически развитых и развивающихся стран. Значительное внимание, по словам экспертов, нужно уделить завершению реформы Международного валютного фонда для разработки новой формулы расчета квот (голоса стран-участников) и их перераспределению в пользу стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, а также постепенному переходу от одной резервной денежной единицы к нескольким.
Предложение о создании наднациональной резервной валюты, по мнению ученых РАНХиГС, остается актуальным. Концентрация торговых и финансовых операций в нескольких валютах делает мировую экономику уязвимой перед возможными негативными сценариями в экономике государств, выпускающих эти валюты.
Среди других задач, которые нужно решить сообща, специалисты выделили борьбу с практиками размывания налогооблагаемой базы и разработку правил налогообложения в условиях цифровой экономики; формирование механизмов и правил регулирования финансовых рынков, учитывающих появление новых технологий и цифровых валют, а также согласование многосторонних торговых соглашений в области электронной торговли.
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Тем не менее, рост геополитической напряженности пока не оставляет шансов на преодоление разрыва между принципом национального суверенитета и потребностью в наднациональном институте управления глобальной экономикой, считают эксперты.
"Идеи Кейнса, Триффина, Камдессю, Стиглица о создании глобального (наднационального) резервного центра/банка или наделении МВФ такими компетенциями будут рассматриваться, как утопия, как минимум до следующего глобального кризиса. Очень хочется надеяться, что "Группа двадцати", которая сохраняет пока аванс доверия, сможет использовать свой потенциал для трансформации системы глобального экономического управления. Но для этого как раз необходимо реальное объединение усилий развитых и развивающихся стран, и отказ от принципа клубных лояльностей", - отметила Ларионова.
Материал подготовлен в рамках конференции "Глобализация 4.0, меняющийся мировой порядок и будущее глобального экономического управления", организованной и проведенной РАНХиГС и Исследовательской группой БРИКС.
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