Процедура выборов в Палату общин Канады

Члены палаты общин избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании.

В основе избирательного законодательства Канады лежат конституционные акты 1867 и 1982 годов. Активное и пассивное избирательное право закреплено Хартией прав и свобод, являющейся частью Конституционного акта 1982 года

Основным нормативным актом, регулирующим избирательный процесс в Канаде, является Закон о выборах ( Canada Elections Act ) 2000 года.

В настоящее время Канада разделена на 338 избирательных округов . В каждом избирательном округе кандидат, набравший простое большинство голосов, получает место в Палате общин и представляет в ней свой избирательный округ. Каждая провинция имеет определенное количество избирательных округов – в зависимости от количества населения.

Выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Палату общин могут граждане Канады, обладающие активным избирательным правом . Не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах члены законодательного собрания провинции, судьи, назначенные на должность актом генерал-губернатора, должностные лица, участвующие в организации выборов, лица, участвовавшие в предыдущей избирательной кампании, не отчитавшиеся о расходовании денежных средств и не заполнившие отчеты, а также лица, отбывающие наказание в исправительном учреждении. В Палату общин не может быть избрано лицо, осужденное за коррупционные преступления , в течение пяти лет или семи лет (в зависимости от вида преступления) после даты осуждения.

Началом избирательной кампании в Канаде является официальная просьба премьер-министра , обращенная к генерал-губернатору, распустить парламент и назначить новые выборы.

Генерал-губернатор издает прокламацию о проведении всеобщих выборов.

Согласно Закону о выборах, всеобщие выборы должны проводиться в третий понедельник октября через четыре года после предыдущих выборов. Если день выборов совпадает с каким-либо праздничным днем, выборы переносятся на вторник.

Организацией выборного процесса занимается избирательная комиссия, которую возглавляет уполномоченный по выборам. Уполномоченный по выборам направляет приказ о проведении выборов, в котором указаны три даты: окончательный срок заполнения всех документов кандидатами, дату выборов и дату возврата приказа уполномоченному по выборам с именами победивших кандидатов. Причем дата голосования должна быть не ранее 36-го дня и не позднее 50-го дня после издания приказа.

Следующим этапом является регистрация кандидатов. Кандидат может баллотироваться только в одном избирательном округе, но не обязательно, чтобы он был зарегистрирован как избиратель этого округа или жил в этом округе. При заполнении документов, необходимых для регистрации, кандидат указывает, баллотируется он от политической партии или же в качестве независимого кандидата.

Если кандидат баллотируется от партии, то она должна предоставить в избирательную комиссию его имя и избирательный округ, в котором он будет выдвигаться, а также имя лица, которое дало партийную рекомендацию.

Также необходимо предоставить подписи минимум 100 избирателей округа , в котором будущий кандидат собирается баллотироваться (для удаленных округов – минимум 50 подписей). Крайний срок подачи заявок – 21 день до дня выборов, 14.00 по местному времени.

Принятый пакет документов кандидата рассматривается в течение 48 часов. Как только проверка будет завершена, сотрудник избирательной комиссии предоставит копию уведомления о подтверждении или об отказе в выдвижении.

Кандидат может отозвать свою кандидатуру в любое время до 17.00 последнего дня выдвижения, лично представив письменное заявление, засвидетельствованное двумя избирателями округа.

Если соответствующие документы были поданы и признаны отвечающими всем требованиям более чем одним кандидатом, то уполномоченный по выборам избирательного округа в пределах пяти дней после завершения соответствующей процедуры издает документ по проведению выборов.

В свою очередь после публикации приказа о выборах, не позднее, чем за 31 день до дня голосования должен быть подготовлен предварительный список избирателей для каждого избирательного округа, информация публикуется в Canada Gazette. Далее каждому избирателю должно быть направлено уведомление о подтверждении регистрации. Избирателю необходимо связаться с уполномоченным по выборам сотрудником, если ему требуется переводчик, в том числе со знанием языка жестов, избирательный участок, доступный для людей с ограниченными возможностями, либо если избиратель не может присутствовать на избирательном участке из-за инвалидности.

Избиратели могут проголосовать досрочно, используя специальный процесс голосования на некоторых избирательных участках. В этом случае каждый избирательный бюллетень с результатом голосования помещается и запечатывается в два конверта, а затем помещаются в урну для голосования

Также в рамках специального процесса голосования можно проголосовать по почте, подав заранее заявление в электронном виде. Это касается граждан Канады, живущих за границей. Существуют специальные процедуры для голосования в канадских Вооруженных силах.

В день голосования время проведения выборов определяется с учетом часовых поясов. Избирательные участки открыты в течение 12 часов

В день голосования работодатель должен предоставить сотрудникам-избирателям три часа для голосования без вычета заработной платы.

При открытии избирательного участка сотрудник избирательной комиссии на глазах всех присутствующих кандидатов или их представителей открывает урну для голосования, показывает, что она пуста, и опечатывает урну специальной печатью. После чего вызывает избирателей на голосование.

Имена кандидатов напечатаны в бюллетене в алфавитном порядке. Если кандидат выдвинут от политической партии, то рядом с его именем указывается название этой партии. Либо указывается, что кандидат является независимым.

Получив бюллетень, избиратель ставит крестик напротив выбранного кандидата, затем сворачивает бюллетень таким образом, чтобы остались видны его серийный номер и инициалы сотрудника избирательной комиссии, который выдал бюллетень. Затем избиратель возвращает бюллетень представителю избирательной комиссии. В свою очередь тот, не разворачивая бюллетень, проверяет серийный номер и инициалы на нем, отрывает корешок и возвращает избирателю , который опускает бюллетень в урну для голосования.

Сразу после закрытия избирательного участка начинается подсчет голосов. Он проводится в присутствии кандидатов или их представителей , которые присутствовали на участке, или (если нет кандидатов или представителей) присутствующих двух избирателей.

После опубликования результаты выборов становятся официальными.

Политическая партия, получившая большинство в Палате общин, обычно формирует правительство, а ее лидер становится премьер-министром Канады.