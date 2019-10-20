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РИА Новости

Чебан лидирует на выборах мэра Кишинева после обработки 53% протоколов

23:49 20.10.2019
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
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Местные выборы в Молдавии
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Представитель Партии социалистов Молдавии Ион Чебан по итогам подсчета 53% протоколов опережает других кандидатов на выборах мэра Кишинева, сообщает ЦИК страны.
Чебан набирает 42,6% голосов, его основной конкурент - кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" - Андрей Нэстасе получает 30,64% голосов.
Игорь Додон с супругой Галиной на выборах в Кишиневе
Вчера, 10:53РИА Новости
Додон проголосовал на выборах мэра Кишинева
Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбирали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
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