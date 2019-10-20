Чебан лидирует на выборах мэра Кишинева после обработки 53% протоколов

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Представитель Партии социалистов Молдавии Ион Чебан по итогам подсчета 53% протоколов опережает других кандидатов на выборах мэра Кишинева, сообщает ЦИК страны.

Чебан набирает 42,6% голосов, его основной конкурент - кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" - Андрей Нэстасе получает 30,64% голосов.

Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбирали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.