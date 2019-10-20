В столичном регионе Чили объявили комендантский час

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Новый комендантский час объявлен в столичном регионе Чили на фоне массовых протестов и беспорядков, следует из заявления генерала Хавьера Итурриаги, назначенного президентом главным по обеспечению безопасности в стране во время действия чрезвычайного положения.

"В первую очередь мы делаем это, чтобы защитить жизнь людей. Это не действие, направленное против граждан, это не ограничения ради ограничений... Надеюсь, что, начиная с 19.00, все будет спокойно и все мы будем дома", - сказал он в эфире телеканала 24 Horas , отвечая на просьбу подтвердить информацию о введении комендантского часа с 19.00 (01.00 мск) 20 октября и до 06.00 (12.00 мск) 21 октября.

Это уже второй раз, когда власти вводят ограничения на передвижение граждан. Предыдущий комендантский час начал действовать с 22.00 19 октября и закончился в 07.00 20 октября. Однако за это время было совершено несколько ограблений и поджогов, сотни человек получили ранения.