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РИА Новости

В столичном регионе Чили объявили комендантский час

23:02 20.10.2019
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© AP Photo / Esteban FelixЗадержание участников митинга Сантьяго, Чили
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
© AP Photo / Esteban Felix
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Новый комендантский час объявлен в столичном регионе Чили на фоне массовых протестов и беспорядков, следует из заявления генерала Хавьера Итурриаги, назначенного президентом главным по обеспечению безопасности в стране во время действия чрезвычайного положения.
"В первую очередь мы делаем это, чтобы защитить жизнь людей. Это не действие, направленное против граждан, это не ограничения ради ограничений... Надеюсь, что, начиная с 19.00, все будет спокойно и все мы будем дома", - сказал он в эфире телеканала 24 Horas, отвечая на просьбу подтвердить информацию о введении комендантского часа с 19.00 (01.00 мск) 20 октября и до 06.00 (12.00 мск) 21 октября.
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Это уже второй раз, когда власти вводят ограничения на передвижение граждан. Предыдущий комендантский час начал действовать с 22.00 19 октября и закончился в 07.00 20 октября. Однако за это время было совершено несколько ограблений и поджогов, сотни человек получили ранения.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.
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