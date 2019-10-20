В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста

БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько сотен человек сидят на проезжей части на улице Лайетана в центре Барселоны - в испанском городе продолжаются акции протеста, передаёт корреспондент РИА Новости.
Люди маршем прошли по городу с эстеладами - неофициальными флагами независимой Каталонии, пока не остановились на улице, ведущей к зданию Национальной полиции Каталонии. Сидя на асфальте, они скандируют антифашисткие лозунги и призывы освободить политзаключённых, а также время от времени поют гимн Каталонии.
Но не только кричалки и гимны звучат в воздухе над Барселоной. Поддержать сидячую акцию протеста пришла женщина-музыкант. Люди замерли в восторженном молчании. #Barcelona #Catalunya #Spain pic.twitter.com/tqLe6cOxlV— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 20, 2019
Команду испанских журналистов, ведущих эфир с камерой, толпа встретила громкими криками "Испанская пресса - манипуляторы", оскорбительными жестами и свистом.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали около 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов, 18 до сих пор находятся в больницах, один в очень тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как тяжелое. Задержаны около 200 человек, 18 из них находятся в предварительном заключении до суда.