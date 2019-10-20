Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T23:34Z
https://ria.ru/20191020/1560007061.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155994/95/1559949514_0:273:3068:1998_1036x0_80_0_0_ca34820e920d2554acfd3b64520b0224.jpg
РИА Новости

В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста

23:00 20.10.2019 (обновлено: 23:34 20.10.2019)
547
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько сотен человек сидят на проезжей части на улице Лайетана в центре Барселоны - в испанском городе продолжаются акции протеста, передаёт корреспондент РИА Новости.
Люди маршем прошли по городу с эстеладами - неофициальными флагами независимой Каталонии, пока не остановились на улице, ведущей к зданию Национальной полиции Каталонии. Сидя на асфальте, они скандируют антифашисткие лозунги и призывы освободить политзаключённых, а также время от времени поют гимн Каталонии.
Команду испанских журналистов, ведущих эфир с камерой, толпа встретила громкими криками "Испанская пресса - манипуляторы", оскорбительными жестами и свистом.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали около 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов, 18 до сих пор находятся в больницах, один в очень тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как тяжелое. Задержаны около 200 человек, 18 из них находятся в предварительном заключении до суда.
Акция протеста в Барселоне
19 октября, 08:00Туризм
"Еду купили накануне": Барселона вчера и завтра — что делать туристам
1020002
Обсудить 1
Беспорядки в КаталонииКаталонияБарселонаИспанияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны началась акция протеста
РИА
Новости
Принц Жан-Кристоф Наполеон и графиня Олимпия Арко-Циннеберг во время своей свадьбы
Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет
Сирийские военные
Источник сообщил о движении сирийской армии к провинции Хасеке
Лента
новостей
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
В столичном регионе Чили объявили комендантский час
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Местные выборы в Молдавии
Чебан лидирует на выборах мэра Кишинева после обработки 53% протоколов
Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
В Крыму открыли памятный знак на месте встречи Николая II с будущей женой
Ворона на набережной в Парке Горького
Москвичам пообещали майскую погоду
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Пожар на складе в Петрозаводске локализовали на площади 200 "квадратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния