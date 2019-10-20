В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста

БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько сотен человек сидят на проезжей части на улице Лайетана в центре Барселоны - в испанском городе продолжаются акции протеста, передаёт корреспондент РИА Новости.

Люди маршем прошли по городу с эстеладами - неофициальными флагами независимой Каталонии, пока не остановились на улице, ведущей к зданию Национальной полиции Каталонии. Сидя на асфальте, они скандируют антифашисткие лозунги и призывы освободить политзаключённых, а также время от времени поют гимн Каталонии.

Но не только кричалки и гимны звучат в воздухе над Барселоной. Поддержать сидячую акцию протеста пришла женщина-музыкант. Люди замерли в восторженном молчании. #Barcelona #Catalunya #Spain pic.twitter.com/tqLe6cOxlV — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 20, 2019

Команду испанских журналистов, ведущих эфир с камерой, толпа встретила громкими криками "Испанская пресса - манипуляторы", оскорбительными жестами и свистом.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.