Пожар на складе в Петрозаводске локализовали на площади 200 "квадратов"

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар на складе с продуктами в Петрозаводске на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.
Ранее стало известно, что на Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой десять метров, размеры здания 120 на 70 метров. К тушению пожара привлечены 39 человек и 13 единиц техники.
19 октября, 13:26РИА НовостиКрупные пожары в России
"В 22.22 отбой 2 ранга сложности. В 22.24 локализация на площади 200 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС.