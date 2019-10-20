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РИА Новости

Пожар на складе в Петрозаводске локализовали на площади 200 "квадратов"

22:54 20.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар на складе с продуктами в Петрозаводске на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.
Ранее стало известно, что на Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой десять метров, размеры здания 120 на 70 метров. К тушению пожара привлечены 39 человек и 13 единиц техники.
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"В 22.22 отбой 2 ранга сложности. В 22.24 локализация на площади 200 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС.
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МЧС РФПетрозаводскРоссияПроисшествия
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