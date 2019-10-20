Пожар на складе в Петрозаводске локализовали на площади 200 "квадратов"

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар на складе с продуктами в Петрозаводске на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

Ранее стало известно, что на Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой десять метров, размеры здания 120 на 70 метров. К тушению пожара привлечены 39 человек и 13 единиц техники.