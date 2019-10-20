Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T22:51Z
https://ria.ru/20191020/1560006890.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155999/02/1559990223_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a8dacadaff3dc43d57b20530e1d19b85.jpg
РИА Новости

В Чили в ходе протестов задержали около 1,5 тысячи человек

22:51 20.10.2019
244
© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи человек задержаны в ходе протестов в Чили, сообщает радио BioBioChile со ссылкой на генпрокуратуру страны.
В столичном регионе органы правопорядка задержали 614 человек, а в других городах страны 848 граждан.
В результате протестов, которые длятся уже несколько дней, погибли четверо - они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов.
Министр внутренних дел страны Андрес Чадвик сообщил, что в ночь на воскресенье по всей стране произошло 103 серьезных акта насилия. Министр здравоохранения Хайме Маньялич заявил, что 208 человек ночью получили ранения.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Власти Чили ввели комендантский час в столице и ряде городов в ночь на 20 октября.
Задержание участников митинга в Сантьяго, Чили
Вчера, 16:58РИА Новости
В Чили более 20 тысяч семей остались без света на фоне протестов в стране
300001
Обсудить 0
ЧилиВ мире
Рекомендуем
Задержание участников митинга Сантьяго, Чили
В столичном регионе Чили объявили комендантский час
РИА
Новости
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
В Чили четыре человека погибли в ходе беспорядков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Лента
новостей
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Ворона на набережной в Парке Горького
Москвичам пообещали майскую погоду
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 18 обстрелов в Сирии
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны началась акция протеста
Скопье
Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии пройдут 12 апреля
Местные выборы в Молдавии
Явка на местных выборах в Молдавии превысила 40%
Принц Жан-Кристоф Наполеон и графиня Олимпия Арко-Циннеберг во время своей свадьбы
Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края
Росприроднадзор проверит все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния