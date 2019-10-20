В Чили в ходе протестов задержали около 1,5 тысячи человек

В результате протестов, которые длятся уже несколько дней, погибли четверо - они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов.

Министр внутренних дел страны Андрес Чадвик сообщил, что в ночь на воскресенье по всей стране произошло 103 серьезных акта насилия. Министр здравоохранения Хайме Маньялич заявил, что 208 человек ночью получили ранения.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Власти Чили ввели комендантский час в столице и ряде городов в ночь на 20 октября.