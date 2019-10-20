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РИА Новости

Член ЦИК России оценил ход голосования на выборах президента Боливии

22:47 20.10.2019 (обновлено: 22:54 20.10.2019)
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© Flickr / Dan LundbergКанатная дорога в Боливии
Канатная дорога в Боливии
© Flickr / Dan Lundberg
Канатная дорога в Боливии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента Боливии идет активно и в максимальном приближении к избирательному законодательству страны, считает член ЦИК РФ Александр Кинев.
Он находится в Боливии по приглашению Высшего избирательного суда страны для участия в международной программе сопровождения всеобщих выборов. Наблюдателями на выборах также работают посол России в Боливии Владимир Спринчан и глава консульского отдела Яков Федоров.
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"Мы с 8.00 объезжаем избирательные участки, следим за тем, как проходит процедура голосования, посетили уже более 10-ти избирательных центров в Ла-Пасе. На наш взгляд, голосование идёт активно. На 12.00 на тех участках, на которых мы были, явка уже превысила 50%", - сообщил Кинев РИА Новости.
"Все проходит максимально спокойно, как нам кажется, в максимальном приближении к боливийскому избирательному законодательству. Есть небольшие нюансы, на которые мы обратили внимание, но они связаны с техническими аспектами голосования и никак не могут повлиять на результаты", - добавил он. До конца дня российские наблюдатели намерены посетить ещё 10 участков в городе Эль-Альто.
"Во время посещения избирательных участков мы в обязательном порядке общаемся с наблюдателями и спрашиваем, как они оценивают ход голосования и работу избирательных комиссий. Они единодушно отвечали, что проблем нет и всё идёт хорошо", - отметил Кинев.
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