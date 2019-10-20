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РИА Новости

Москвичам пообещали майскую погоду

22:44 20.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВорона на набережной в Парке Горького
Ворона на набережной в Парке Горького
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На предстоящей неделе в Москве по-прежнему будет тепло, сообщил центр погоды "Фобос".
"Температурный режим в столице окажется в рамках майского климата – днем 11-14 градусов, в начале недели – на 3-4 градуса теплее", — отметили синоптики.
Осадки ожидаются в понедельник и четверг.
В прошлый четверг в Москве установили суточный рекорда тепла, температура в столице поднялась до 17,8 градуса. По данным синоптиков, предыдущий для этого дня рекорд принадлежал 1889 году, он составлял 17,4 градуса.
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