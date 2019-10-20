Москвичам пообещали майскую погоду

"Температурный режим в столице окажется в рамках майского климата – днем 11-14 градусов, в начале недели – на 3-4 градуса теплее", — отметили синоптики.

В прошлый четверг в Москве установили суточный рекорда тепла, температура в столице поднялась до 17,8 градуса. По данным синоптиков, предыдущий для этого дня рекорд принадлежал 1889 году, он составлял 17,4 градуса.