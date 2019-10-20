На выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от социалистов

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Представитель Партии социалистов Молдавии Ион Чебан по итогам подсчета 10% протоколов опережает других кандидатов на пост мэра Кишинева.

По подсчетам 10,74% протоколов, Ион Чебан набирает 41,31% голосов, его основной конкурент - кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе — набрал 31,02% голосов, сообщает ЦИК.

Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбрали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.