В Петрозаводске загорелся склад с продуктами

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Склад с продуктами горит на площади около 200 квадратных метров в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

"На Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой десять метров, размеры здания 120 на 70 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара в настоящее время составляет 200 квадратных метров. Пожаром охвачены внутренние помещения здания. К тушению пожара привлечены 39 человек и 13 единиц техники.