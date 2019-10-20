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РИА Новости

Явка на местных выборах в Молдавии превысила 40%

22:16 20.10.2019
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на брифинге в воскресенье заявил, что выборы в местные органы власти в республике прошли спокойно и без серьезных нарушений.
"Это был очень важный день для всей страны, сообщаем, что процесс голосования закончен по всей стране, были выбраны местные руководители, а также четыре депутата в одномандатных округах. Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов, которые могли бы повлиять на итоги голосования", - сказал Чимил.
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Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбрали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
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