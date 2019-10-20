Явка на местных выборах в Молдавии превысила 40%

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на брифинге в воскресенье заявил, что выборы в местные органы власти в республике прошли спокойно и без серьезных нарушений.

"Это был очень важный день для всей страны, сообщаем, что процесс голосования закончен по всей стране, были выбраны местные руководители, а также четыре депутата в одномандатных округах. Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов, которые могли бы повлиять на итоги голосования", - сказал Чимил.

Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбрали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.