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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский депутат заявил об окружении турецких сил в Рас эль-Айне

22:00 20.10.2019
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© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. Турецкая армия окружена сирийской в приграничном городе Рас эль-Айн на северо-востоке Сирии и недолго будет там находиться, заявила РИА Новости депутат парламента Сирии Джансет Казан.
Ранее гостелевидение Сирии сообщало, что арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) покинули Рас эль-Айн, город заняла турецкая армия. Позже вывод сил SDF подтвердили сами отряды, а также МО Турции.
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"Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас эль-Айна, однако это не продлится долго, она отступит... турецкая армия сейчас окружена сирийской. Поэтому мы не боимся", - заявила депутат в ответ на вопрос о том, оккупирует ли Турция окончательно города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
Казан убеждена, что все территории Сирии в итоге будут под контролем властей страны.
"Там не будет никаких турок. Даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии. Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации – ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны", - заявила Казан.
По ее словам, в военном плане Дамаск выиграл, сейчас же выходит на первый план работа дипломатов.
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"Над 90% территории Сирии развевается сирийский флаг", - отметила она.
Депутат подчеркнула, что Дамаск ценит помощь союзников, особенно российских, в борьбе с терроризмом.
"Успокою вас: север Сирии освобожден и будет в рамках определенных договоренностей, обеспечивающих интересы сирийского правительства", - заявила Казан.
Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий SDF Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эти данные, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
4622002
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