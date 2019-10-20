Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии пройдут 12 апреля

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года, сообщил премьер-министр Зоран Заев.

Ранее Евросоюз отложил дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии, несмотря на ожидания Скопье и многочисленные уступки руководства страны, включая переименование республики по договору с Грецией. Вечером в воскресенье лидеры крупнейших семи партий провели совещание с целью найти выход из сложившейся ситуации.

"Единая позиция всех лидеров, что евроатлантические интеграции – наша цель. Достигнута договоренность, что парламентские выборы будут проведены 12 апреля 2020 года", - написал Заев в Twitter.

В субботу в обращении к нации северомакедонский премьер заявил, что стране нужны досрочные парламентские выборы после "исторической ошибки" Евросоюза, который не начинает со страной переговоров о вступлении. Выборы, по его словам, необходимы, чтобы граждане подтвердили политику на вступление в Евросоюз. Для объявления досрочных выборов необходимо решение президента страны, поэтому переговоры с партийными лидерами проходили в резиденции главы государства Стево Пендаровски при его активном участии.