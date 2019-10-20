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РИА Новости

В Чили четыре человека погибли в ходе беспорядков

21:25 20.10.2019 (обновлено: 21:36 20.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело ещё одного погибшего при пожаре, возникшем в одном из супермаркетов в Чили в ходе беспорядков, обнаружили в столице страны, сообщают пожарные.
Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в другом супермаркете той же торговой сети в Чили. Причины произошедшего пока не известны, однако есть информация о том, что незадолго до пожара центр ограбили. Руководство магазина уже заявило, что погибшие не являются сотрудниками компании.
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"Мы убирали помещение и обнаружили тело человека, сгоревшего в супермаркете", - заявил в ходе пресс-конференции командир пожарной команды Хохе Дуран.
Министр внутренних дел Чили Андрес Чадвик сообщил, что в ночь на воскресенье по всей стране произошло 103 серьезных акта насилия. Более 700 человек было задержано, как за преступные действия, так и за нарушение комендантского часа. Министр здравоохранения Хайме Маньялич заявил, что 208 человек ночью получили ранения.
Как сообщает местная радиостанция BioBio, гражданин Колумбии получил огнестрельное ранение, он скончался до прибытия скорой в больницу. Обстоятельства его смерти пока выясняются.
Президент Чили Себастьян Пиньера
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Глава Чили приостановил вызвавшее протесты повышение цен на проезд в метро
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Власти Чили ввели комендантский час в столице и ряде городов в ночь на 20 октября.
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Сантьяго (город)ЧилиВ мире
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