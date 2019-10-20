В Красноярском крае взяли пробы воды из реки, на которой прорвало дамбу

"Сразу после прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино Красноярсккого края на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора. Отобранные пробы грунта и воды в данный момент анализируются. Имеющиеся материалы по объектам недропользования юридического лица, собственника дамбы собраны, готовятся запросы в Роснедра и Ростехнадзор", - уточнили в Росприроднадзоре.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточняли, что пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации. Было возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".