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РИА Новости

В Красноярском крае взяли пробы воды из реки, на которой прорвало дамбу

21:22 20.10.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы воды из реки Сейба в Красноярском крае, где накануне прорыв дамбы привел к гибели людей, сообщили РИА Новости в Минприроды.
"Пробы наверняка уже отобрали, но точная информация будет в понедельник", - сказали в Минприроды.
Подозреваемый по делу о прорыве дамбы на допросе
Вчера, 17:07Радио Sputnik
СК выложил кадры допроса подозреваемых в деле о прорыве дамбы
В Росприроднадзоре сообщили, что пробы воды и грунта уже анализируются.
"Сразу после прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино Красноярсккого края на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора. Отобранные пробы грунта и воды в данный момент анализируются. Имеющиеся материалы по объектам недропользования юридического лица, собственника дамбы собраны, готовятся запросы в Роснедра и Ростехнадзор", - уточнили в Росприроднадзоре.
В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточняли, что пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации. Было возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 15:29Радио Sputnik
Смыло "по цепочке". При прорыве воды под Красноярском разрушились пять дамб
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМинприродыСледственный комитет РФРосприроднадзорКрасноярский крайПроисшествия
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