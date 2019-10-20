Росприроднадзор проверит все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в стране, после того, как во время ЧП под Красноярском погибли сотрудники золотодобывающей артели, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Росприроднадзор хочет проверить объекты компании в Красноярском крае, на месторождении которой случилось происшествие.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток.